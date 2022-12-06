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Лидер Монголии Хурэлсух сообщил о возможном роспуске парламента из-за протестов в столице

Политика
Лидер Монголии Хурэлсух сообщил о возможном роспуске парламента из-за протестов в столице

Беспорядки в Улан-Баторе могут привести к изменениям на государственном уровне. Об этом заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Лидер республики сообщил о возможном роспуске парламента из-за протестов в столице. Досрочное прекращение деятельности в таком случае коснется и самого правительства, пояснили в издании Time.

В Улан-Баторе несколько дней продолжаются протесты. Демонстранты чуть не взяли Дворец Правительства. Причиной тому кража угля на 12 миллиардов долларов. Монголия должна была поставить эти ресурсы в Китай.
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