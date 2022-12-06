Лидер Монголии Хурэлсух сообщил о возможном роспуске парламента из-за протестов в столице

Беспорядки в Улан-Баторе могут привести к изменениям на государственном уровне. Об этом заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
Лидер республики сообщил о возможном роспуске парламента из-за протестов в столице. Досрочное прекращение деятельности в таком случае коснется и самого правительства, пояснили в издании Time.
В Улан-Баторе несколько дней продолжаются протесты. Демонстранты чуть не взяли Дворец Правительства. Причиной тому кража угля на 12 миллиардов долларов. Монголия должна была поставить эти ресурсы в Китай.