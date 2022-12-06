Утром по Санкт-Петербургу было трудно проехать из-за «снежных» ДТП

Традиционные зимние пробки возвращаются в Петербург. И нетрудно догадаться, что эта беда из-за неубранного снега.
Зима принесла с собой заметное количество снежных осадков. Но несмотря на все показательные тренировки коммунальных служб, организованные Смольным, справляются они с проблемой спустя рукава. В итоге возрастает число ДТП на городских магистралях, затрудняя передвижение в мегаполисе.
Утро 6 декабря для многих петербуржцев началось с пробок. Подмерзшие за ночь дороги стали причиной ряда ДТП. Так, пользователь петербургского Telegram-канала с ником Алекс Джонс рассказал сразу о трех ДТП на одном из городских виадуков:
«По дороге на работу почти полчаса проезжал виадук над ж/д. Целых три ДТП. Три!!! Я только одного не понял: то ли дятлов на летней резине еще полно, то ли кое-кто пожалел песка для наледи. Учитывая, что меня тоже пару раз "юзануло" на спуске, второе кажется более вероятным».
Можно лишь поражаться, почему петербургские коммунальные службы избегают исполнения своих должностных обязанностей, а также равнодушию чиновников, которые за этим молча наблюдают.
Ранее ФАН рассказывал, что снег в Санкт-Петербурге не убирают, а растворяют реагентами.