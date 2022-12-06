Утром по Санкт-Петербургу было трудно проехать из-за «снежных» ДТП

Зима принесла с собой заметное количество снежных осадков. Но несмотря на все показательные тренировки коммунальных служб, организованные Смольным, справляются они с проблемой спустя рукава. В итоге возрастает число ДТП на городских магистралях, затрудняя передвижение в мегаполисе.