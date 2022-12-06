Тело 16-летнего подростка обнаружили в подъезде дома в подмосковной Балашихе

Труп школьника нашли в подъезде одного из домов в подмосковной Балашихе. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Об этом сообщает «МК».
По информации издания, накануне 16-летний подросток отправился на занятия, но в образовательном учреждении так и не появился. Вечером родители забили тревогу и отправились на поиски сына. Они обнаружили юношу мертвым в соседнем подъезде.
По предварительным данным, несовершеннолетний свел счеты с жизнью. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.