Французские читатели издания Le Figaro позитивно отреагировали на видео, на котором российский президент Владимир Путин проехал за рулем автомобиля по Крымскому мосту, где был совершен теракт.
По словам пользователей Сети, это видеозапись показала, что развязанная Западом экономическая война против Москвы наносит больший вред иностранным государствам и их жителям.
«Мост работает, а Путин рулит, и это главное» — написал один из юзеров.
Следующий комментатор обратил внимание, что российская сторона в течение небольшого времени сумела восстановить огромный мост. Однако жители Европы в это же время не могут оплатить счета.
«Ну что ж, еще одно доказательство того факта, что Украина во главе с Западом все-таки проиграют», — подчеркнули читатели.
Владимир Путин 5 декабря посетил Крымский мост. Российский лидер узнал о ходе восстановительных работ на объекте после теракта, который произошел на переправе 8 октября. Президент осмотрел восстановленный участок дороги и проехал по нему за рулем машины.