Золотой состав «Руки Вверх!» появится в новогоднем фильме ТНТ «СамоИрония судьбы!»

Группа «Руки Вверх!» воссоединилась ради съемок новогоднего фильма «СамоИрония судьбы!». Телезрители увидят в ленте коллектив в золотом составе, сообщила пресс-служба канала ТНТ.
Сергей Жуков и Алексей Потехин встретились на съемочной площадке праздничного проекта. Участники золотого состава «Руки Вверх!» объединились через 16 лет после того, как их творческие пути разошлись.
Группа исполнит в фильме хит «Он тебя целует». Объединит артистов охранник Александр Бородач в исполнении комика и актера Михаила Галустяна.
Жуков отметил, что ему понравилось, с каким размахом ТНТ снимает новогодний проект. По словам певца, номер «Руки Вверх!» в ленте — это полноценный клип со спецэффектами, пиротехникой и крутыми тачками.
Артист добавил, что Потехин не снимался в клипах коллектива почти 20 лет. Кроме того, Жукова впервые в жизни уговорили на эротическую сцену ради «СамоИронии судьбы!».
Напомним, в новогодней картине ТНТ сцены их советских фильмов будут сочетаться с пародиями на эпизоды из современных сериалов и музыкальными хитами. Помимо золотого состава «Руки Вверх!» в «СамоИронии судьбы!» появятся Клава Кока, Павел Воля, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Хабиб, Люся Чеботина и многие другие звезды.