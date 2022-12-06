Золотой состав «Руки Вверх!» появится в новогоднем фильме ТНТ «СамоИрония судьбы!»

Напомним, в новогодней картине ТНТ сцены их советских фильмов будут сочетаться с пародиями на эпизоды из современных сериалов и музыкальными хитами. Помимо золотого состава «Руки Вверх!» в «СамоИронии судьбы!» появятся Клава Кока, Павел Воля, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Хабиб, Люся Чеботина и многие другие звезды.