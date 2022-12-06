Тело пропавшей девушки нашли во время разбора завалов после взрыва газа в Нижневартовске

Спасатели обнаружили тело 24-летней девушки во время разбора завалов дома после взрыва газа в Нижневартовске. Об этом рассказали представители СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.
По данным ведомства, горожанка с момента трагедии числилась пропавшей без вести. Кроме того, неизвестна судьба ее четырехлетнего сына. Тело мальчика пока не удалось обнаружить.
Накануне в ходе поисково-спасательной операции также был найден труп мужчины. Сейчас эксперты устанавливают его личность, отметил информированный источник ФАН.
Напомним, 4 декабря мощный взрыв прогремел в пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске. Были разрушены 15 квартир.