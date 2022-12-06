Myśl Polska: Польша не оставила себе пространства для маневра в противостоянии с Россией

Польша решила сделать ставку на противостояние с Россией и не сумела сохранить себе места для маневра, из-за чего Варшава вынуждена реализовывать чужие стратегии, говорится в статье Myśl Polska.
По словам аналитиков, украинский конфликт можно сравнить с приходом «нового этапа» перехода власти и влияния. Польская сторона на фоне этого кризиса принимает участие в формировании нового размежевания на два противоборствующих мировых поля.
Основной целью такого разделения является не просто изгнание РФ из европейского региона, но еще и ликвидация «серой зоны», которая отделяет Запад от подконтрольной Москве территории.
Ранее сообщалось, что офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер указал на планы Польши по оккупации западных регионов Украины.