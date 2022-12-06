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Боррель призвал обсудить гарантии безопасности для России позже

Политика
Боррель призвал обсудить гарантии безопасности для России позже

Вопрос о гарантиях безопасности для России следует отложить. Такое мнение выразил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Дипломат выступил на форуме парижского института Жака Делора. По его словам, украинский кризис должен разрешиться в соответствии с международным правом. Это также предусматривает предоставление гарантий безопасности.

«Что касается гарантий безопасности для России, то об этом мы поговорим позже», – сказал дипломат.

Боррель добавил, что чем больше разрушений на территории Украины, тем выше шанс вступления страны в Евросоюз.
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