Боррель призвал обсудить гарантии безопасности для России позже

Вопрос о гарантиях безопасности для России следует отложить. Такое мнение выразил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Дипломат выступил на форуме парижского института Жака Делора. По его словам, украинский кризис должен разрешиться в соответствии с международным правом. Это также предусматривает предоставление гарантий безопасности.
«Что касается гарантий безопасности для России, то об этом мы поговорим позже», – сказал дипломат.
Боррель добавил, что чем больше разрушений на территории Украины, тем выше шанс вступления страны в Евросоюз.