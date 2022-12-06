Гогена Солнцева госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Шоумен Гоген Солнцев госпитализирован в Москве. Известный в России блогер упал и ударился головой в Костомаровском переулке. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.
Помимо повреждений Солнцев находился в сильном алкогольном опьянении. Теперь шоумен проведет несколько дней под наблюдением медиков, сообщает Telegram-канал 112.
Ранее Солнцев признавался, что его молодая супруга располнела до 150 кг, и он стесняется выходить с ней на публику. По словам шоумена, жена не дает ему развода.