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Гогена Солнцева госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Общество
Гогена Солнцева госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Шоумен Гоген Солнцев госпитализирован в Москве. Известный в России блогер упал и ударился головой в Костомаровском переулке. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Помимо повреждений Солнцев находился в сильном алкогольном опьянении. Теперь шоумен проведет несколько дней под наблюдением медиков, сообщает Telegram-канал 112.

Ранее Солнцев признавался, что его молодая супруга располнела до 150 кг, и он стесняется выходить с ней на публику. По словам шоумена, жена не дает ему развода.
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