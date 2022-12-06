Почти 30% украинских беженцев в Великобритании оказались на улице

Число бездомных украинских беженцев в Великобритании увеличилось почти до 30% за месяц на фоне отказа местных жителей принимать приезжих.
В ноябре украинцы и британцы подали петицию с просьбой оказать помощь в поиске жилья для переселенцев. Ведь действие запущенной в марте и рассчитанной на полгода программы «Дома для Украины» подходит к концу, отмечает газета The Times.
По данным британского таблоида, более 2000 семей с детьми и 900 человек, прибывших самостоятельно, остаются бездомными в Великобритании. Местные власти изучают варианты, как предотвратить кризис.