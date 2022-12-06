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Почти 30% украинских беженцев в Великобритании оказались на улице

Общество
Почти 30% украинских беженцев в Великобритании оказались на улице

Число бездомных украинских беженцев в Великобритании увеличилось почти до 30% за месяц на фоне отказа местных жителей принимать приезжих.

В ноябре украинцы и британцы подали петицию с просьбой оказать помощь в поиске жилья для переселенцев. Ведь действие запущенной в марте и рассчитанной на полгода программы «Дома для Украины» подходит к концу, отмечает газета The Times.

По данным британского таблоида, более 2000 семей с детьми и 900 человек, прибывших самостоятельно, остаются бездомными в Великобритании. Местные власти изучают варианты, как предотвратить кризис.

Многие европейские страны недовольны продолжающимся наплывом украинских беженцев, так как опасаются критической ситуации. Среди них, например, Германия, отмечает «Ридус». В Еврокомиссии убеждены, что украинские беженцы останутся в ЕС на долгие годы.
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