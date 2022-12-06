В Госдуме выступили за массовое возведение арендных домов с дешевыми квартирами

По мнению депутатов, такое решение даст возможность вывести из серой зоны рынок съемного жилья, а также позволит обеспечить россиян доступными квартирами. При этом инвесторы таких домов, согласно инициативе авторов проекта, необходимо предоставить льготы на десять лет. Они будут включать в себя освобождение от уплаты налога на прибыль, на землю, на владение объектом и получение льготных кредитов на финансирование стройки.