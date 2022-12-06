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В Госдуме выступили за массовое возведение арендных домов с дешевыми квартирами

Экономика
В Госдуме выступили за массовое возведение арендных домов с дешевыми квартирами

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили запустить в России строительство арендных домов, в которых гражданам будут предоставляться дешевые квартиры, пишут «Известия».

По мнению депутатов, такое решение даст возможность вывести из серой зоны рынок съемного жилья, а также позволит обеспечить россиян доступными квартирами. При этом инвесторы таких домов, согласно инициативе авторов проекта, необходимо предоставить льготы на десять лет. Они будут включать в себя освобождение от уплаты налога на прибыль, на землю, на владение объектом и получение льготных кредитов на финансирование стройки.

Внести законопроект на рассмотрение планируется в начале 2023 года. Сейчас в стране строительством арендных домов занимается госкомпания ДОМ.РФ.
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