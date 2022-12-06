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Диетолог Круглова советует отказаться от привычки все доедать до конца

Общество
Диетолог Круглова советует отказаться от привычки все доедать до конца

Врач-диетолог из Санкт-Петербурга Наталья Круглова объяснила негативные последствия привычки доедать все до последней крошки.

По мнению Кругловой, подобную привычку нельзя считать здоровой, так как она противоречит реальным ощущениям насыщения организма. Многих к этому приучали родители, но в зрелом возрасте стоит пересмотреть данную установку, сообщает Life.

Как пояснила Круглова, за эту пагубную привычку придется расплачиваться неизбежным набором лишнего веса. Чтобы этого избежать надо уметь вовремя остановиться, когда наступает чувство насыщения.
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