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Госсекретарь США Блинкен: учреждение трибунала по Украине уже «находится на столе»

Политика
Госсекретарь США Блинкен: учреждение трибунала по Украине уже «находится на столе»

Создание так называемого международного трибунала по преступлениям на Украине «находится на столе», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого говорил, что попытки Запада сформировать трибунал против России не будут приняты и получат осуждение, передает «Профиль».

В рамках конференции WSJ CEO Summit Блинкен сказал, что сейчас необходимо ввести ответственность за происходящее в рамках украинского кризиса.

«Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Все это на столе», — подчеркнул дипломат из США.

Ранее сообщалось, что МИД РФ призвал Францию направить экспертов на обстреливаемые ВСУ территории России.
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