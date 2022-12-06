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Аномально низкая температура в Татарстане начнет повышаться к концу недели

Общество
Аномально низкая температура в Татарстане начнет повышаться к концу недели

Аномальные морозы в Татарстане пойдут на спад только к концу текущей недели. Информацией об этом поделились в Гидрометцентре РТ.

Как уведомляет издание «KAZANFIRST», по данным ведомства, до пятницы погодный режим заметно не поменяется. Температура воздуха по-прежнему будет находиться на уровне -15...-20 градусов. Во время прояснений местами столбики термометров могут опуститься даже до -26 градусов. Однако на выходных синоптики обещают повышение температуры.

Так, в субботу, 10 декабря, специалисты прогнозируют снегопад. Днем должно потеплеть до -4...-9 градусов, а ночью температура будет находиться в районе -7...-12 градусов.
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