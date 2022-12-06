Аномально низкая температура в Татарстане начнет повышаться к концу недели

Как уведомляет издание «KAZANFIRST», по данным ведомства, до пятницы погодный режим заметно не поменяется. Температура воздуха по-прежнему будет находиться на уровне -15...-20 градусов. Во время прояснений местами столбики термометров могут опуститься даже до -26 градусов. Однако на выходных синоптики обещают повышение температуры.