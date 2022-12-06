Легковушка вылетела на тротуар после ДТП на перекрестке в центре Москвы

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек случилось в центре Москвы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на пересечении улиц Большая Грузинская и 2-я Братская. После столкновения одна из машин вылетела на тротуар. Информация о пострадавших не поступала.
Автомобили получили значительные повреждения — разбиты капот и передняя часть. Детали ДТП устанавливаются.
В Оренбурге водитель иномарки сбил подростка на парковке, передает РИА 56. Юноше потребовалась медицинская помощь.