Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Легковушка вылетела на тротуар после ДТП на перекрестке в центре Москвы

Происшествия
Легковушка вылетела на тротуар после ДТП на перекрестке в центре Москвы

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек случилось в центре Москвы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на пересечении улиц Большая Грузинская и 2-я Братская. После столкновения одна из машин вылетела на тротуар. Информация о пострадавших не поступала.

Автомобили получили значительные повреждения — разбиты капот и передняя часть. Детали ДТП устанавливаются.

В Оренбурге водитель иномарки сбил подростка на парковке, передает РИА 56. Юноше потребовалась медицинская помощь.
дтп москва столкновение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду