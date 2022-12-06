Минобороны РФ показало на видео поражение мобилизованными огневой точки «противника»

Видеосюжет об интенсивных тренировках мобилизованных Восточного военного округа опубликовало Минобороны РФ. Дом, в котором были выявлены «вражеские» огневые позиции, был накрыт артиллерийским ударом, после чего в дело вступили штурмовые группы пехоты. На полную зачистку небольшого населенного пункта потребовалось всего 10 минут, отмечается в публикации.