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Минобороны РФ показало на видео поражение мобилизованными огневой точки «противника»

Армия
Минобороны РФ показало на видео поражение мобилизованными огневой точки «противника»

Призванные в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации граждане отработали уничтожение огневой точки условного противника в тыловом районе спецоперации ВС РФ по защите Донбасса.

Видеосюжет об интенсивных тренировках мобилизованных Восточного военного округа опубликовало Минобороны РФ. Дом, в котором были выявлены «вражеские» огневые позиции, был накрыт артиллерийским ударом, после чего в дело вступили штурмовые группы пехоты. На полную зачистку небольшого населенного пункта потребовалось всего 10 минут, отмечается в публикации.

Ранее «Царьград» рассказал о стремлении властей США избежать полного разгрома ВСУ в ходе спецоперации российской армии на Украине.
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