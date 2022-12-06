Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сокращение налоговых поступлений в регионах зафиксировано впервые за 20 месяцев

Экономика
Сокращение налоговых поступлений в регионах зафиксировано впервые за 20 месяцев

Бюджеты российских регионов получили в октябре почти на 7% меньше налоговых поступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza приводят «Известия».

Налоговые поступления во всех субъектах снизились на 94,5 млрд рублей, что приблизительно равняется 7%. Такое сокращение стало первым после пандемии коронавируса — предыдущие 20 месяцев тенденция была положительной.

Наиболее заметное снижение зафиксировано в Мурманской области: местный бюджет получил на 13,3 млрд меньше, и это на 66,7% уступает прошлогоднему показателю.
налоги регионы россии бюджеты регионов налоговые поступления
Военкоры ФАН
Лучшие в аду