Сокращение налоговых поступлений в регионах зафиксировано впервые за 20 месяцев

Бюджеты российских регионов получили в октябре почти на 7% меньше налоговых поступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza приводят «Известия».
Налоговые поступления во всех субъектах снизились на 94,5 млрд рублей, что приблизительно равняется 7%. Такое сокращение стало первым после пандемии коронавируса — предыдущие 20 месяцев тенденция была положительной.
Наиболее заметное снижение зафиксировано в Мурманской области: местный бюджет получил на 13,3 млрд меньше, и это на 66,7% уступает прошлогоднему показателю.