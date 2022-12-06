«Пропаганда», «Фактор-2», Demo: куда пропали звезды нулевых

Группы из нулевых быстро и надолго завоевывали сердца поклонников. Стало известно, как сложилась судьба популярных коллективов «Пропаганда», «Фактор-2» и Demo.
Песня группы «Пропаганда» под названием «Мелом» взорвала радиостанции осенью 2001 года. Уже в следующем году трио выпустило свой первый альбом, а затем коллектив покинули Виктория Петренко и Юлия Гаранина. На их место пришли Ольга Морева и Екатерина Олейникова.
После выхода третьего альбома популярность «Пропаганды» снизилась, состав постоянно менялся, но группа существует до сих пор. Теперь в ее состав входят София Еремченко, Ангелина Гридчина и Дарья Санакова.
«Фактор-2» стал одним из самых известных коллективов, появившихся в 2000-х. Дуэт Ильи Пострелова и Владимира Панченко продюсировал Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!». Популярность коллектива начала падать после выхода третьего альбома. При этом «Фактор-2» продолжает существовать не только в России, но и за рубежом. Их последний альбом вышел в 2019 году.
Группу Demo в 1999 году основал продюсер Вадим Поляков-Мидлер. Первые хиты коллектива «Солнышко» и «2000 лет» взорвали чарты. Группа активно гастролирует по России и за границей, а затем перестает быть популярной, но не прекращает концертную деятельность. Сейчас солистка группы Александра Зверева занимается сольной карьерой, сообщает РБК.