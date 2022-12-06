«Пропаганда», «Фактор-2», Demo: куда пропали звезды нулевых

«Фактор-2» стал одним из самых известных коллективов, появившихся в 2000-х. Дуэт Ильи Пострелова и Владимира Панченко продюсировал Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!». Популярность коллектива начала падать после выхода третьего альбома. При этом «Фактор-2» продолжает существовать не только в России, но и за рубежом. Их последний альбом вышел в 2019 году.