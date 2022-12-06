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Спасатели ликвидировали пожар в торговом ангаре на севере Москвы

Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в торговом ангаре на севере Москвы

Пожар, разгоревшийся в металлическом ангаре на территории торгово-складского комплекса в Москве, ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по городу.

Инцидент произошел в Сигнальном проезде. По предварительным данным, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели потушили пламя. Специалистам предстоит установить причины возгорания.

В Рязанской области бензовоз вспыхнул на аэродроме, передает RT. Смертельные травмы получили три человека, еще шестеро пострадали.
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