Спасатели ликвидировали пожар в торговом ангаре на севере Москвы

Пожар, разгоревшийся в металлическом ангаре на территории торгово-складского комплекса в Москве, ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по городу.
Инцидент произошел в Сигнальном проезде. По предварительным данным, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели потушили пламя. Специалистам предстоит установить причины возгорания.
В Рязанской области бензовоз вспыхнул на аэродроме, передает RT. Смертельные травмы получили три человека, еще шестеро пострадали.