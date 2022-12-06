Бухгалтер в Химках украла на работе 1,5 млн рублей, заменив их банкнотами «Банка приколов»

Как пишет издание «Вести Подмосковья», приехавшие на место преступления правоохранители следов взлома на сейфе не выявили. Отсмотрев все записи с камер видеонаблюдения, оперативники определили подозреваемую в краже. Стражи закона задержали 35-летнюю жительницу Москвы, работавшую на этом предприятии бухгалтером.