Бухгалтер в Химках украла на работе 1,5 млн рублей, заменив их банкнотами «Банка приколов»

Сотрудникам УМВД России по городскому округу Химки поступило заявление от представителя компании, расположенной на Шереметьевском шоссе, о том, что из сейфа фирмы было украдено свыше 1,5 млн рублей.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», приехавшие на место преступления правоохранители следов взлома на сейфе не выявили. Отсмотрев все записи с камер видеонаблюдения, оперативники определили подозреваемую в краже. Стражи закона задержали 35-летнюю жительницу Москвы, работавшую на этом предприятии бухгалтером.
Оказалось, что злоумышленница имела свободный доступ к сейфу, в котором хранились денежные средства. Она присваивала деньги по мере необходимости, а вместо них клала в хранилище ассигнации «Банка приколов».
Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде, в отношении нее заведено уголовное делопроизводство по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, чужого имущества, вверенного виновному).