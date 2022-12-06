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Бухгалтер в Химках украла на работе 1,5 млн рублей, заменив их банкнотами «Банка приколов»

Происшествия
Бухгалтер в Химках украла на работе 1,5 млн рублей, заменив их банкнотами «Банка приколов»

Сотрудникам УМВД России по городскому округу Химки поступило заявление от представителя компании, расположенной на Шереметьевском шоссе, о том, что из сейфа фирмы было украдено свыше 1,5 млн рублей.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», приехавшие на место преступления правоохранители следов взлома на сейфе не выявили. Отсмотрев все записи с камер видеонаблюдения, оперативники определили подозреваемую в краже. Стражи закона задержали 35-летнюю жительницу Москвы, работавшую на этом предприятии бухгалтером.

Оказалось, что злоумышленница имела свободный доступ к сейфу, в котором хранились денежные средства. Она присваивала деньги по мере необходимости, а вместо них клала в хранилище ассигнации «Банка приколов».

Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде, в отношении нее заведено уголовное делопроизводство по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, чужого имущества, вверенного виновному).
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