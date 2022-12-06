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Устоит ли Монголия перед попыткой цветной революции, обсудят в «Патриоте»

Политика
Устоит ли Монголия перед попыткой цветной революции, обсудят в «Патриоте»

В Улан-Баторе третий день проходят многотысячные протесты против коррупции перед Дворцом правительства. Поводом для возмущения граждан послужили сообщения о краже 6,5 миллиона тонн угля почти на 2 миллиарда долларов. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86% всего экспорта страны. При этом в Китае казнили чиновников, которые были причастны к краже угля из Монголии, а Пекин отправил премьер-министру Монголии Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ список из монгольских политиков, причастных к коррупционному делу.

Устоит ли Монголия перед попыткой цветной революции? Каковы отношения России и Монголии, может ли текущий коррупционный скандал их изменить? Кто может быть причастен к организации демонстраций — США, Япония, Великобритания? Как реагируют власти Монголии на нарушения закона – будут уговаривать или применят жесткие полицейские меры? Жёсткие меры против прозападной оппозиции усилят антизападный тренд в монгольской внешней политике? Как Китай реагирует на протесты в Монголии? Как скажутся протесты в Монголии на экономической ситуации в регионе?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

Руслан Шамгунов, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук;

Кирилл Котков, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока СПб;

Виктор Першиков, ведущий аналитик компании «8848 Invest».

Эфир состоится 6 декабря, во вторник, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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