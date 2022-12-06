Устоит ли Монголия перед попыткой цветной революции, обсудят в «Патриоте»

В Улан-Баторе третий день проходят многотысячные протесты против коррупции перед Дворцом правительства. Поводом для возмущения граждан послужили сообщения о краже 6,5 миллиона тонн угля почти на 2 миллиарда долларов. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86% всего экспорта страны. При этом в Китае казнили чиновников, которые были причастны к краже угля из Монголии, а Пекин отправил премьер-министру Монголии Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ список из монгольских политиков, причастных к коррупционному делу.