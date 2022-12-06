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Улицы Петербурга без уборочной техники продолжает заметать снегом

Общество
Улицы Петербурга без уборочной техники продолжает заметать снегом

Снегопад продолжает заметать Санкт-Петербург, однако уборочной техники на улицах по-прежнему не видно.

Дороги остаются нерасчищенными от осадков утром 6 декабря, хотя о непогоде было известно заранее. Синоптики предупреждали о сильной метели еще накануне. Кроме того, ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщило о надвигающемся циклоне «Анника», который принесет в город мощные осадки. Метель уже накрыла северную часть Петербурга, но спецтехники на улицах нет.

Улицы Петербурга без уборочной техники продолжает заметать снегом

Напомним, утром 5 декабря жители города на Неве столкнулись с последствиями ночного снегопада.

Улицы Петербурга без уборочной техники продолжает заметать снегом

Петербуржцы встали в километровых пробках, также сообщалось о массовых ДТП. Таким образом команда губернатора Александра Беглова снова оказалась не готова к ликвидации последствий стихии.
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