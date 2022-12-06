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Профессор Сафонов объяснил идею Минфина о новом виде пенсии в России

Экономика
Профессор Сафонов объяснил идею Минфина о новом виде пенсии в России

Министерство финансов России предложило внести изменения в действующую пенсионную систему — система накопительных пенсий прекратит свое существование. О возможных последствиях профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал для URA.RU.

Он отметил, что речь идет о внедрении индивидуальных инвестиционных счетов. Предполагается, что люди будут обращаться к ним самостоятельно или делегировать это финансовым организациям.

По словам Сафонова, в этом случае накопить на высокие пенсионные выплаты окажется сложнее. Он также поделился опасениями, что инфляция будет постепенно съедать инвестиционные доходы частных пенсионных фондов.
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