Когда и как Россия догонит мировых лидеров IT-технологий, расскажут в «Патриоте»

Госкомпании планируют существенно увеличить вложения в отечественные IT-решения и связанные с ними работы и услуги, заявили на IV ежегодном онлайн-форуме Forum.Digital Industry 2022, посвященном вопросам цифровизации промышленности РФ. Суммарный планируемый объем затрат госкомпаний на информационные технологии в 2021–2024 гг. составит более 1 трлн рублей, из которых на российское ПО и связанные с ним работы (услуги) в этот период — более 700 млрд рублей.
Когда и за счет чего Россия догонит мировых лидеров IT-технологий? Может ли наша страна полностью отказаться от импортного программного обеспечения? Пример Theranos в США показывает, что шарлатаны легко имитируют новейшие технологии — где найти столько экспертов, чтобы отличить жуликов от инноваторов? Есть ли примеры реальных успехов России в инновациях? Что такое стратегический маркетинг и как вообще можно что-то всерьез планировать в текущей ситуации в мире? Стоит ли России отказаться от защиты зарубежных прав на программы и технологии ради быстрого рывка?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в программе «В десятку с Дмитрием Пановым» ответят:
— Дмитрий Панов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу;
— Андрей Майборода, генеральный̆ директор консалтингового агентства «Гринбизнес», эксперт по стратегическому маркетингу;
— Илья Карякин, директор по технологическим инновациям и разработке собственных продуктов Wone IT.
Эфир состоится 6 декабря, во вторник, в 12:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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