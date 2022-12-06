Когда и как Россия догонит мировых лидеров IT-технологий, расскажут в «Патриоте»

Когда и за счет чего Россия догонит мировых лидеров IT-технологий? Может ли наша страна полностью отказаться от импортного программного обеспечения? Пример Theranos в США показывает, что шарлатаны легко имитируют новейшие технологии — где найти столько экспертов, чтобы отличить жуликов от инноваторов? Есть ли примеры реальных успехов России в инновациях? Что такое стратегический маркетинг и как вообще можно что-то всерьез планировать в текущей ситуации в мире? Стоит ли России отказаться от защиты зарубежных прав на программы и технологии ради быстрого рывка?