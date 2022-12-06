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Франция в августе впервые с февраля нарастила закупку российских товаров

Экономика
Франция в августе впервые с февраля нарастила закупку российских товаров

Компании Франции в августе нарастили ввоз товаров из России. В месячном выражении их стоимость увеличилась до 1,1 млрд евро, сообщает РИА Новости.

Согласно данным статистических ведомств стран Евросоюза, в феврале российский импорт во Францию составил 1,8 млрд евро, а затем показатель снижался в течение пяти месяцев. В августе он вырос на 25% в месячном выражении — до 1,1 млрд евро.

В последний летний месяц первое место среди европейских импортеров заняла Португалия, которая нарастила общую стоимость закупки российских товаров в 9,4 раза, до 79 млн евро. Покупки в месячном выражении выросли и у ряда других стран ЕС — Латвии (44%), Австрии (27%), Испании (27%), Греции (15%) и Словакии (6%).
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