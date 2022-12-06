Пьяный житель Саранска атаковал дверь соседа

По данным ведомства, днем экипажу вневедомственной охраны поступила информация о непотребном поведении мужчины в одном из домов на проспекте 50 лет Октября. Прибывшие на место росгвардейцы задержали пьяного 48-летнего местного жителя, который дрался с дверью соседа, сообщают «Известия Мордовии».