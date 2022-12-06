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Пьяный житель Саранска атаковал дверь соседа

Происшествия
Пьяный житель Саранска атаковал дверь соседа

В Росгвардии по Мордовии рассказали о задержании в Саранске подвыпившего буйного хулигана.

По данным ведомства, днем экипажу вневедомственной охраны поступила информация о непотребном поведении мужчины в одном из домов на проспекте 50 лет Октября. Прибывшие на место росгвардейцы задержали пьяного 48-летнего местного жителя, который дрался с дверью соседа, сообщают «Известия Мордовии».

Мужчину задержали за нанесение ущерба коммунальному имуществу и доставили в отдел полиции. Сейчас определяется сумма нанесенного ущерба и решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях.
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