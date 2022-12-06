Минобороны Белоруссии объявило о старте плановой боевой подготовки войск

Плановые занятия по боевой готовности начались в Вооруженных силах Белоруссии. Мероприятия стартовали во всех родах войск, сообщило минобороны республики.
О старте плановых занятий во вторник, 6 декабря, сообщила пресс-служба ведомства. Общая направленность мероприятий заключается в комплексе последовательных тренировок, в которых задействуют все рода войск, подразделения и воинские части.
В министерстве подчеркнули, что маневры направлены на поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне. Тренировка также призвана повысить слаженность действий у органов военного управления и дает командному составу возможность усовершенствовать свои навыки управления.
За два дня до этого министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Министры обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, сообщает «Царьград».