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Минобороны Белоруссии объявило о старте плановой боевой подготовки войск

Армия
Минобороны Белоруссии объявило о старте плановой боевой подготовки войск

Плановые занятия по боевой готовности начались в Вооруженных силах Белоруссии. Мероприятия стартовали во всех родах войск, сообщило минобороны республики.

О старте плановых занятий во вторник, 6 декабря, сообщила пресс-служба ведомства. Общая направленность мероприятий заключается в комплексе последовательных тренировок, в которых задействуют все рода войск, подразделения и воинские части.

В министерстве подчеркнули, что маневры направлены на поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне. Тренировка также призвана повысить слаженность действий у органов военного управления и дает командному составу возможность усовершенствовать свои навыки управления.

За два дня до этого министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Министры обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, сообщает «Царьград».
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