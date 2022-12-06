Лолита объяснила, какие отношения связывают ее с молодым певцом Коста Лакоста

Исполнительница хита «На Титанике» назвала певца своим бро. Хотя между ними разница почти в 34 года, Лолита, по ее словам, ее не ощущает. Коста Лакоста в любое время на связи с артисткой по телефону. Молодой артист называет ее «сеструхой» и готов «навалять» за нее, если надо, отметила певица.