Полиция задержала банду за торговлю сильнодействующими веществами в Петербурге

В Петербурге пресечена деятельность преступной группировки, которая занималась торговлей сильнодействующими веществами, рассказали в региональном ГУ МВД.
Криминальный бизнес организовали двое братьев из Краснодарского края. Кроме того, в банду входили оптовый торговец и трое граждан, которые делали тайники-закладки с «товаром».
Фигуранты, чтобы не вызвать подозрений, закупали препараты в московских аптеках. Сообщники изготовили для этого поддельные рецепты от врачей.
Оперативники изъяли в ходе обыска сотни таблеток и более тысячи ампул, в которых содержатся сильнодействующие вещества. По ходатайству следователей, всех членов группировки отправили в СИЗО.
В Москве правоохранители ранее задержали торговцев наркотиками. У четырех человек изъяли героин и «синтетику», сообщило издание РИАМО.