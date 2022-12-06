Макрон удивил китайцев неожиданным заявлением о глазах Путина

Французский лидер в ходе недавнего интервью сделал неожиданное заявление: он сказал, что усмотрел во взгляде Путина неприязнь к Западу. По словам Макрона, США и Евросоюз не смогли убедить Кремль в том, что они не пытаются уничтожить Россию.