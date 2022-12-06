Макрон удивил китайцев неожиданным заявлением о глазах Путина

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о глазах его российского коллеги Владимира Путина сильно удивили жителей Китая. Об этом свидетельствуют комментарии читателей издания «Гуаньча».
Французский лидер в ходе недавнего интервью сделал неожиданное заявление: он сказал, что усмотрел во взгляде Путина неприязнь к Западу. По словам Макрона, США и Евросоюз не смогли убедить Кремль в том, что они не пытаются уничтожить Россию.
«Другого и не могло быть. Соединенные Штаты используют Украину как поле боя для уничтожения России. Хорошо известно, что Америка постоянно провоцируют войну вместо того, чтобы посредничать в мире», — написал один из пользователей.
«Да уж, после таких заявлений можно потерять дар речи», — отметил еще один юзер.
«У Путина какие-то особенные глаза, бывший президент США Буш посмотрел в них и заглянул в душу к российскому президенту, а Макрон увидел неприязнь к Вашингтону», — удивился еще один участник дискуссии.
Макрон ранее отметил важность поддержания прямого контакта с Путиным. Лидера Франции убежден, что это — наилучший способ «возобновить взаимодействие».