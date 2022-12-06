Врач-терапевт Ромасов объяснил, что делать при аномально высоком атмосферном давлении

Аномальное высокое атмосферное давление может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей. Как уберечь организм в подобных условиях, рассказал врач-терапевт Иван Ромасов.
По словам специалиста, практически все ощущают колебание атмосферного давления, если оно превышает норму на 7 мм ртутного столба. Это явление называют «барической горой». Оно чревато нарушениями мозгового кровотока, гипертоническими кризами, инфарктами и инсультами.
На этом фоне врач посоветовал тщательно соблюдать режим труда и отдыха, избегать стрессовых ситуаций и чрезмерной физической нагрузки. Также рекомендуется не забывать о режиме сна и употреблении достаточного количества чистой негазированной воды, передает «Российская газета».
Ученые ранее установили, что обучение игре на пианино снимает стресс и улучшает работу мозга, в частности, его способность обрабатывать визуальные образы и звуки, передает «Ридус».