Врач-терапевт Ромасов объяснил, что делать при аномально высоком атмосферном давлении

По словам специалиста, практически все ощущают колебание атмосферного давления, если оно превышает норму на 7 мм ртутного столба. Это явление называют «барической горой». Оно чревато нарушениями мозгового кровотока, гипертоническими кризами, инфарктами и инсультами.