Рогов: украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС с семи утра

Украинские боевики в данный момент ведут огонь по промышленной зоне атомной электростанции в Запорожской области. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, обстрел начался в семь утра и продолжается до сих пор. К настоящему моменту никакой информации о повреждениях и пострадавших не поступало. Тем не менее Рогов добавил, что жителей города Энергодар разбудили раскаты и звуки прилетов снарядов.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке вражеского беспилотника на один из местных аэродромов. В результате удара на объекте загорелся нефтенакопитель. По предварительной информации, никто не пострадал.