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Рогов: украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС с семи утра

Происшествия
Рогов: украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС с семи утра

Украинские боевики в данный момент ведут огонь по промышленной зоне атомной электростанции в Запорожской области. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, обстрел начался в семь утра и продолжается до сих пор. К настоящему моменту никакой информации о повреждениях и пострадавших не поступало. Тем не менее Рогов добавил, что жителей города Энергодар разбудили раскаты и звуки прилетов снарядов.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке вражеского беспилотника на один из местных аэродромов. В результате удара на объекте загорелся нефтенакопитель. По предварительной информации, никто не пострадал.
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