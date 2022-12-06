Рогов: украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС с семи утра

По его словам, обстрел начался в семь утра и продолжается до сих пор. К настоящему моменту никакой информации о повреждениях и пострадавших не поступало. Тем не менее Рогов добавил, что жителей города Энергодар разбудили раскаты и звуки прилетов снарядов.