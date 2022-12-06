Торговый ангар вспыхнул на севере Москвы

Пожар произошел на Сигнальном проезде в Москве. Огонь вспыхнул в здании торгового ангара, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Источник информагентства сообщил, что возгорание случилось в строении номер 27. По предварительной информации, пламя распространилось на площади 100 квадратных метров. Допускается вероятность перекидывания огня на соседние здания.
На месте происшествия работают сотрудники противопожарной безопасности. Сведения о пострадавших не приводятся. Причины возгорания выясняются.