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Торговый ангар вспыхнул на севере Москвы

Происшествия
Торговый ангар вспыхнул на севере Москвы

Пожар произошел на Сигнальном проезде в Москве. Огонь вспыхнул в здании торгового ангара, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Источник информагентства сообщил, что возгорание случилось в строении номер 27. По предварительной информации, пламя распространилось на площади 100 квадратных метров. Допускается вероятность перекидывания огня на соседние здания.

На месте происшествия работают сотрудники противопожарной безопасности. Сведения о пострадавших не приводятся. Причины возгорания выясняются.
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