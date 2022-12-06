Четыре мирных жителя ДНР стали жертвами обстрела со стороны ВСУ

Вооруженные формирования Украины осуществили несколько обстрелов территории Донецкой Народной Республики с 5 по 6 декабря. Атака боевиков привела к жертвам среди мирного населения, сообщил штаб территориальной обороны региона.
Огонь велся на протяжении суток. Так, в результате обстрела погибли четыре жителя. Еще восемь граждан получили ранения разной степени тяжести. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Обстрелу со стороны украинских боевиков также подвергся населенный пункт Алчевск в Луганской Народной Республике. По предварительным данным, погибли девять мирных жителей. Всего было выпущено шесть снарядов.