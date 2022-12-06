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Четыре мирных жителя ДНР стали жертвами обстрела со стороны ВСУ

Происшествия
Четыре мирных жителя ДНР стали жертвами обстрела со стороны ВСУ

Вооруженные формирования Украины осуществили несколько обстрелов территории Донецкой Народной Республики с 5 по 6 декабря. Атака боевиков привела к жертвам среди мирного населения, сообщил штаб территориальной обороны региона.

Огонь велся на протяжении суток. Так, в результате обстрела погибли четыре жителя. Еще восемь граждан получили ранения разной степени тяжести. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Обстрелу со стороны украинских боевиков также подвергся населенный пункт Алчевск в Луганской Народной Республике. По предварительным данным, погибли девять мирных жителей. Всего было выпущено шесть снарядов.
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