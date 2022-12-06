Семья медведей уснула на автобусной остановке во время пурги на Камчатке

Медведица и два медвежонка спрятались на автобусной остановке от непогоды на Камчатке. Хищники залезли на лавочку и плотно прижались друг к другу.
Свидетелем такой необычной картины стал один из местных жителей. Он запечатлел медвежье семейство на камеру мобильного телефона. Во время съемки медведица подняла голову и посмотрела на человека, однако уже через несколько секунд вновь прижалась к своим малышам.
Медведя ранее заметили в Нижневартовске. Хищник спокойно разгуливал по улицам исторической части города, однако прибывшие на место полицейские так и не смогли найти зверя.