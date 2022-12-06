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Звезда сериала «Две судьбы» Матросов со скандалом разводится с женой

Шоу-бизнес
Звезда сериала «Две судьбы» Матросов со скандалом разводится с женой

Актер театра и кино Денис Матросов не смог сохранить брак с молодой женой Ольгой. Он со скандалом разводится с возлюбленной.

Недавно стало известно, что брак Матросова трещит по швам. Преодолеть кризис супругам не удалось, поэтому жена актера уже в середине октября подала на развод.

Беседа между представителями супругов прошла 14 ноября. Темами встречи стали, в частности, алименты и общение Матросова с наследником, пишет StarHit.

Очередное заседание о расторжении брака пройдет 9 декабря, накануне дня рождения звезды сериала «Две судьбы». Слушание состоится в Гагаринском районном суде.

У пары есть сын Федор, который родился в 2016 году. По данным журналистов, инициатором развода стала супруга Ольга, пишет «Вечерняя Москва».
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