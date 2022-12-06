Двухлетний алабай Бари загнал рысь на дерево на утренней прогулке в Приамурье

В Амурской области двухгодовалый алабай по кличке Бари загнал на дерево рысь. О произошедшем рассказал хозяин собаки – местный житель Алексей.
Мужчина отметил, что он вывел питомца на прогулку в 08:15, и Бари заметил у ограждения банка рысь и пустился за ней. Хищница забралась на дерево и, по всей видимости, благодаря этому смогла уклониться от жесткой схватки.
По словам Алексея, после этого о случившемся сразу сообщили в спецслужбы. В данный момент специалисты решают, как отловить рысь, чтобы ей не навредили собаки и она не могла напасть на прохожих. Никто из местных жителей в результате погони собаки за дикой кошкой не пострадал.