Двухлетний алабай Бари загнал рысь на дерево на утренней прогулке в Приамурье

По словам Алексея, после этого о случившемся сразу сообщили в спецслужбы. В данный момент специалисты решают, как отловить рысь, чтобы ей не навредили собаки и она не могла напасть на прохожих. Никто из местных жителей в результате погони собаки за дикой кошкой не пострадал.