Восьмиклассник порезал сверстника ножом в одной из школ Нижневартовска

Утром 6 декабря в больницу Нижневартовска поступил подросток с ножевыми ранениями. Мальчик пострадал в ходе конфликта с другим учеником, сообщает городская администрация в своем Telegram-канале.
Конфликт между восьмиклассниками произошел в школе №21. Один из учеников нанес ножевые ранения другому. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое, с ним работают врачи.
Занятия в школе продолжаются по расписанию, на месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Глава города Дмитрий Кощенко поручил председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.