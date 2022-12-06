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Восьмиклассник порезал сверстника ножом в одной из школ Нижневартовска

Происшествия
Восьмиклассник порезал сверстника ножом в одной из школ Нижневартовска

Утром 6 декабря в больницу Нижневартовска поступил подросток с ножевыми ранениями. Мальчик пострадал в ходе конфликта с другим учеником, сообщает городская администрация в своем Telegram-канале.

Конфликт между восьмиклассниками произошел в школе №21. Один из учеников нанес ножевые ранения другому. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое, с ним работают врачи.

Занятия в школе продолжаются по расписанию, на месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Глава города Дмитрий Кощенко поручил председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.
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