New York Times: Россия производит крылатые ракеты даже в условиях санкций

При этом Москва все еще находится под экономическими санкциями. Помимо прочего рестрикции коснулись электронных компонентов, однако российские компании не остановили производство вооружений. По мнению журналистов, это свидетельствует об использовании страной альтернативных путей импорта полупроводников.