New York Times: Россия производит крылатые ракеты даже в условиях санкций

Россия продолжает производить крылатые ракеты на территории страны, несмотря на введенные западными странами санкции. Соответствующая статья со ссылкой на источник появилась в американской газете The New York Times.
Согласно публикации, часть используемых в ходе боевых действий снарядов была произведена не позднее октября текущего года. Речь идет о некоторых крылатых ракетах Х-101, которые использовались для ударов по энергетической инфрастуктуры Украины.
При этом Москва все еще находится под экономическими санкциями. Помимо прочего рестрикции коснулись электронных компонентов, однако российские компании не остановили производство вооружений. По мнению журналистов, это свидетельствует об использовании страной альтернативных путей импорта полупроводников.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации пункта управления ВСУ в зоне спецоперации. Удары нанесли экипажи вертолетов Ми-24 «Крокодил» и Ка-52 «Аллигатор».