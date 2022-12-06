Маршрутка с пассажирами внутри загорелась на перекрестке в Тюмени

Тем временем МЧС сообщило, что количество погибших при взрыве газа в пятиэтажке Нижневартовска возросло до восьми человек. Виновник взрыва выжил и попал в больницу в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.