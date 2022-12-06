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Маршрутка с пассажирами внутри загорелась на перекрестке в Тюмени

Происшествия
Маршрутка с пассажирами внутри загорелась на перекрестке в Тюмени

В Тюмени загорелась маршрутка. Из автобуса были эвакуированы восемь пассажиров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Пожар вспыхнул на перекрестке улиц 50 лет Октября и Максима Горького. На обнародованном «Известиями» видео с места событий можно заметить крупный очаг пламени на крыше транспорта.

Причины и детали пожара неизвестны. В результате происшествия никто не пострадал, добавили в чрезвычайном ведомстве.

Тем временем МЧС сообщило, что количество погибших при взрыве газа в пятиэтажке Нижневартовска возросло до восьми человек. Виновник взрыва выжил и попал в больницу в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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