Маршрутка с пассажирами внутри загорелась на перекрестке в Тюмени

В Тюмени загорелась маршрутка. Из автобуса были эвакуированы восемь пассажиров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Пожар вспыхнул на перекрестке улиц 50 лет Октября и Максима Горького. На обнародованном «Известиями» видео с места событий можно заметить крупный очаг пламени на крыше транспорта.
Причины и детали пожара неизвестны. В результате происшествия никто не пострадал, добавили в чрезвычайном ведомстве.
Тем временем МЧС сообщило, что количество погибших при взрыве газа в пятиэтажке Нижневартовска возросло до восьми человек. Виновник взрыва выжил и попал в больницу в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.