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Актриса Мельникова рассказала о тяжелой болезни и переменах во внешности

Шоу-бизнес
Актриса Мельникова рассказала о тяжелой болезни и переменах во внешности

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова пережила крайне трудный год. Актриса потеряла трех близких людей, а недавно она столкнулась с серьезным заболеванием.

Сначала у нее чуть не отказали ноги, после этого Мельникова перенесла коронавирус. В эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым артистка сказала, что ей пришлось перенести четыре операции в течение двух недель.

Сейчас звезда проходит терапевтическое лечение. При этом врачи так не смогли назвать точный диагноз.

Мельникова также отреагировала на порцию хейта в свою сторону из-за перемен во внешности. Телезрители заявляют, что звезда перестала за собой следить. Однако артистка парировала эти высказывания и объяснила, что перемены связаны с гормональным лечением.
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