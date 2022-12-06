Актриса Мельникова рассказала о тяжелой болезни и переменах во внешности

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова пережила крайне трудный год. Актриса потеряла трех близких людей, а недавно она столкнулась с серьезным заболеванием.
Сначала у нее чуть не отказали ноги, после этого Мельникова перенесла коронавирус. В эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым артистка сказала, что ей пришлось перенести четыре операции в течение двух недель.
Сейчас звезда проходит терапевтическое лечение. При этом врачи так не смогли назвать точный диагноз.
Мельникова также отреагировала на порцию хейта в свою сторону из-за перемен во внешности. Телезрители заявляют, что звезда перестала за собой следить. Однако артистка парировала эти высказывания и объяснила, что перемены связаны с гормональным лечением.