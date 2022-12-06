Пользователи Twitter призвали польского премьера Моравецкого уйти в отставку из-за Украины

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о помощи Украине развеселило пользователей Twitter. Они призвали ей уйти в отставку.
Моравецкий сообщил о переговорах с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Стороны сошлись на том, что международному сообществу необходимо и дальше поддерживать Киев на фоне обстрелов инфраструктуры.
«Подавай в отставку, вор», — написал один из польских пользователей Twitter.
Другие юзеры соцсетей напомнили Моравецкому об украинских беженцах, которые продолжают прибывать в республику. Они призвали премьера подумать не только о гражданах соседней страны, но и о поляках.