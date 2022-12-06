Курс доллара на Мосбирже превысил 63 рубля впервые с середины октября

Согласно информации на 07:26 вторника, курс доллара вырос на 1,12 процента, до 63,05 рубля. Через девять минут рост составил 1,47 процента и американская валюта достигала отметки в 63,26 рубля. Курс евро к 07:36 повысился на 0,8 процента, составив 66,33 рубля.