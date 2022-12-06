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Тело восьмого погибшего нашли при разборе завалов дома в Нижневартовске

Происшествия
Тело восьмого погибшего нашли при разборе завалов дома в Нижневартовске

Число погибших в результате взрыва жилого пятиэтажного дома в Нижневартовске возросло до восьми. Об этом утром 6 декабря сообщили в пресс-центре МЧС России.

Взрыв газового баллона и последующее обрушение двух подъездов произошли 4 декабря. Число погибших в настоящее время составляет восемь человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы, в связи с чем число жертв может увеличиться. В доме сохраняется угроза обрушения, на территории города действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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