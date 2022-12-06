Старовойт: беспилотник нанес удар по курскому аэродрому

Удар вражеского беспилотника по аэродрому в Курской области спровоцировал возгорание нефтенакопителя. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Пожар локализуется. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее губернатор Старовойт заявил, что территория Курской области была атакована 34 раза за 5 декабря. Основные удары пришлись на населенные пункты Теткино и Гуево. Из-за этого в некоторых домах начались перебои с электроснабжением.