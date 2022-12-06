Преподаватель из США напоила учеников алкоголем и совратила одного из них

Терри более 20 лет преподает в этой школе. Руководство учебного заведения уже обратилось в правоохранительные органы после жалоб родителей. Шериф местного округа Джимми Дэвенпорт заявил, что в Сети нашлись интимные фотографии Терри, которым ученики обменивались между собой. Кроме того, ее и ранее подозревали в связях с несовершеннолетними, также за педагогом числится эпизод с изнасилованием.