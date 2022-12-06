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Преподаватель из США напоила учеников алкоголем и совратила одного из них

Происшествия
Преподаватель из США напоила учеников алкоголем и совратила одного из них

Школьный педагог Луиз Терри из американского штата Джорджия устроила вечеринку с распитием алкоголя в честь Хэллоуина. Однако главными гостями тусовки стали ее ученики, пишет газета New York Times.

Дети распивали спиртные напитки и от души веселились в компании учительницы. Апогеем данного мероприятия стал акт полового сношения 42-летнего педагога с одним из учеников.

Терри более 20 лет преподает в этой школе. Руководство учебного заведения уже обратилось в правоохранительные органы после жалоб родителей. Шериф местного округа Джимми Дэвенпорт заявил, что в Сети нашлись интимные фотографии Терри, которым ученики обменивались между собой. Кроме того, ее и ранее подозревали в связях с несовершеннолетними, также за педагогом числится эпизод с изнасилованием.
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