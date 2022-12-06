Полянский: Россия поднимет тему детей Донбасса на ближайшем заседании СБ ООН

Страны Запада созвали очередное заседание Совбеза ООН для обсуждения гуманитарных вопросов и защиты детей на Украине. Россия в ходе встречи намерена напомнить иностранным коллегам о несовершеннолетних жителях Донбасса, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Ближайшие заседание СБ ООН запланировано на 18:00 по московскому времени 6 декабря. По словам Полянского, главной темой обсуждения станут российские удары по энергетическим объектам на Украине, поскольку это очень волнует Запад.
«Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним», — добавил дипломат.
Полянский отметил, что российской стороне всегда есть что сказать, в том числе и по детям на Украине. Москва в ходе заседаний поднимает дискомфортные для Запада аспекты украинского кризиса, заключил дипломат.