Bloomberg сообщило о риске блэкаутов в Европе при похолодании еще на несколько градусов

Европейские страны рискуют столкнуться с отключениями электроэнергии, если температура упадет еще на несколько градусов по Цельсию. Об этом в материале для агентства Bloomberg предупредил обозреватель Хавьер Блас.
По его словам, в настоящий момент энергетические рынки в регионе напряжены до предела. В связи с этим государства находятся в шаге от обесточивания — до этого могут довести всего несколько безветренных дней или незначительное похолодание.
Сейчас Европа оказалась во власти погоды, при этом цены на энергоносители остаются чрезмерно высокими. В то же время повышается стоимость субсидий, и даже представители промышленности начали открыто говорить о возможной деиндустриализации.
Он добавил, что Европа еще не пережила наиболее тяжелый энергетический кризис. Так как холодный сезон только вступил в свои права, мантра «худшее позади» никак не подходит к текущей ситуации.
Ранее еврокоммисар по экономике Паоло Джентилони предупредил о возможной рецессии в экономике стран-участниц ЕС текущей зимой. Вероятное сокращение производства, по его словам, подтверждают статистические данные.