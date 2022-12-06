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Взрыв произошел на строительной площадке в Токио

Происшествия
Взрыв произошел на строительной площадке в Токио

Взрыв прогремел на одной из строительных площадок в Токио. Об этом написали японские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Эдогава. При этом стройплощадка находится в ведении столичного управления водоснабжения.

По данным журналистов, как минимум одного рабочего госпитализировали. Еще один человек оказался под завалами в канализационной шахте. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители устанавливают детали и причины произошедшего.

Ранее МЧС России сообщило, что тело седьмого человека было найдено на месте взрыва жилой пятиэтажки в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ).
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