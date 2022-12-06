Российские военные провели учения по «зачистке» населенного пункта в Белоруссии

Солдаты Вооруженных сил России отработали «зачистку» населенного пункта на полигонах Белоруссии. Кадры учений опубликовало Министерство обороны РФ.
Участие в занятиях по тактической подготовке приняли военные подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной группировки войск в Белоруссии. В рамках мероприятия бойцы отработали стрельбу из штатного оружия, вождение автомобиля и прошли психологическую полосу препятствий.
Военнослужащие также освоили навыки тактической медицины и другие дисциплины. Как сообщили в Минобороны РФ, тренировки по боевой подготовке солдат проходят как в дневное, так и в ночное время.
Вместе с этим российские военные, пилотирующие вертолеты Ка-52 и Ми-24, работают в зоне сосредоточения живой силы и техники украинских войск. Они успешно уничтожили пункт управления противника.